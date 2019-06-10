AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2019 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim (AÖF) sınav sonuçları sorgula!

Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakültesi'nde bahar dönemi finalleri 25-26 Mayıs 2019 tarihlerindeki oturumlarla tamamlandı. Kendilerini ilgilendiren oturumlara katılım gösteren yurttaşlar, '2019 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabını arama motorları üzerinden sorguluyor. Geçtiğimiz günlerde AÖF soru ve cevaplarının erişime açılması da adayların beklentilerini bir hayli arttırdı. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavları sonuçları ile beraber öne çıkan bir diğer konu ise, 3 ders sınavı durumunda. Kurumun resmi internet sitesinde 3 ders başvuru tarihleri hakkında bilgi verilirken, sınav merkezleri de paylaşıldı.

AÖF 3 DERS SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ VE SINAV MERKEZLERİ

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınav hakkı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Hakkı Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN YAZ OKULU DUYURUSU

Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre yaz okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 28 Haziran Cuma günü bitecek.

Öğrenciler yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilecek.11 hafta sürecek eğitimin ardından 14-15 Eylül tarihlerinde final sınavları yapılacak.

2019 AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SORGULAMA SAYFASI

Haberimizin detaylarından AÖF bahar dönemi final sınavları ve sorgulama işlemlerine ilişkin tüm detayları öğrenebilirsiniz.