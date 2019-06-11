11 bin yetenekli öğrenci aranıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye genelindeki 82 güzel sanatlar ile 76 spor lisesinin 9. sınıflarına özel yetenek sınavıyla 11 bine yakın öğrenci yerleştirilecek. Bu yıl, fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları, 1 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak. Sınavsız yerleştirmede ise öğrencilerin ikametgahlarına en yakın okullara kayıtları tercihlerine göre yapılacak.

Bakanlığın 1 Haziran'da yaptığı LGS kapsamındaki merkezi sınav ya da adrese dayalı yerleştirme seçeneğinin dışında çocuklarının spor, sanat ya da müziğe yeteneği olduğunu düşünen veliler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı güzel sanatlar ve spor liselerine kayıt için bugünden itibaren 28 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek. Öğrencilerin listeleri 29-30 Haziran'da açıklandıktan sonra Temmuz ayının ilk haftasında yetenek sınavları tamamlanacak ve öğrencilerin kayıtları LGS sonuçlarına bakılmadan yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, bu yıl Türkiye genelindeki 82 güzel sanatlar ile 76 spor lisesinin 9. sınıflarına 11 bine yakın öğrenci yerleştirilmesi planlanıyor. Uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye girenler ile Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) kayıtlı öğrencilerden görsel sanatlar ve müzik alanında tanılanmış özel yetenekli öğrenciler, yetenek komisyonu olmadan güzel sanatlar liselerine direkt kayıtlarını yaptırabilecek. Milli sporcu unvanı kazanmış ortaöğretim kurumlarının 9'uncu ve 10'uncu sınıf öğrencilerinin, spor liselerine kayıtları yetenek komisyonu kurulmadan yapılabiliyor. Takım sporlarında ulusal ve uluslararası derecesi olan yetenekli öğrencilere, belirlenen ölçütlere göre daha fazla puan veriliyor.

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