Sınava girmek için kolundaki alçıyı çıkardı

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin birinci oturumu olan TYT'ye İslahiye'de 11 okulda, 3 bin 900 öğrenci katıldı. Sabah erken saatten itibaren okullara gelen öğrenciler aramadan ve kimlik kontrolünden geçirilerek sınav salonuna alındı. Sınava 15 dakika kala gelenlerin salonlara alınmayacağı ise anonslarla bildirildi.



Saat 10.00'da kapıların kapanmasından 1 dakika sonra gelen ve içeri girmek isteyen bir öğrenci kapıya eliyle birkaç kez vurarak görevlilerden yardım istemesine rağmen sonuç alamayarak geri döndü.



Cumhuriyet Ortaokulu'nda sınava giren Ömer Furkan Özdemir ise kırık olan kolu alçılı şekilde geldiği için sınava alınmadı. Özdemir, kolundaki alçıyı hastanede çıkarttırdıktan sonra dakikalar kala sınav salonuna girdi.



SINAV GECESİ ELİ KESİLDİ



Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Hazal Akkoyunlu isimli öğrencinin de sınav gecesi sol eli kesildi. Gece yapılan müdahalenin ardından eli sarılan Akkoyunlu, sınava bu şekilde giremeyeceği için sabah sargısını çıkarıp okula gitti. Büyük talihsizlik yaşayan Hazal Akkoyunlu "Acı içerisinde sınava giriyorum, inşallah bir yılım heba olmaz" diyerek Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip lisesinde sınava gireceği sınıfına çıktı.



ALKIŞLARLA DESTEK OLDULAR



Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar ter döktü. Bir genç kız sınavın yapılacağı binaya girmek için son anda koşarak yetişirken, kapıda bekleyen vatandaşlar alkışlarla ona destek oldu.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Adaylar ve aileleri büyük heyecan yaşadı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünde de sınav nedeniyle yoğunluk yaşandı. Adaylar sınavdan yaklaşık 3 saat önce buraya gelmeye başladı. Fen Edebiyat Fakültesi binasında sınava girecek bir aday giriş kapıları kapatılmadan hemen önce içeri girebildi. Sınava yetişmek için koşarak binaya gelen genç kıza kapıda bekleyen vatandaşlar alkışlarla destek oldu.



Sınav için bir sonraki oturumun giriş belgesiyle geldiğini zanneden bir adayın annesi ise polislerden yardım istedi. Sınav görevlileri devreye girerken adayın doğru sınav giriş belgesiyle geldiği anlaşıldı. Ayrıca polis tarafından giriş kapısında yapılan üst aramasının ardından adaylar içeri alındı. Aileler ise bina çevresinde sessiz olmaları konusunda uyarıldı.







SİYAM İKİZLERİNİN YKS HEYECANI

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmenin heyecanını yaşadı.

İlçeye bağlı Kırmakaya Mahallesi'nde oturan Hatice ve Yunus Tanrıkulu çiftinin çocukları 18 yaşındaki siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu kardeşler, dedeleri Abdullah Tanrıkulu ile sınava girecekleri merkez Onikişubat ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi.

Burada bir süre görevlilerle sohbet eden kardeşler, sınav giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edildikten sonra salona alındı.

Ayşe Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayallerindeki okulu okumak için sınav gireceklerini belirtti.



