NASA’da Türk rüzgârı

BUGÜN NELER OLDU

Türk öğrenciler, ABD'de NASA sponsorluğunda düzenlenen model uydu yarışmasında birinci ve ikincilik elde etti. 42 takımın mücadele ettiği Cansat Yarışması'nda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinin oluşturduğu Apis Arge Takımı dünya birincisi, Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin Grizu-263 Uzay Takımı ise ikinci oldu. Puanlar NASA mühendislerinden oluşan jüri tarafından yapıldı. Amerikan Astronotik Derneği'nin (AAS) her yıl düzenlediği yarışmaya dünyanın önde gelen üniversitelerinden takımlar katılıyor. Lockheed Martin, Siemens, NASA ve ABD Deniz Araştırmaları Laboratuvarı'nın sponsorları arasında yer aldığı yarışmada, uzayla ilgili roket ve havacılık gibi mühendislik alanlarından projeler yarışıyor. Bu yıl ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerden 42 takım mücadele etti.