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sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 ile Liseye Geçiş Sınavı sorgulama

Yaklaşık iki milyon öğrencinin katılım sağladığı sınavın ardından heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada net tarihi bildirmişti. Bu sabah saatlerinden itibaren ‘’ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak’’ sorusunun cevabı en çok araştırılan konuların başında yer aldı. İstediği puanı yaparak iyi bir liseye gitmenin hayallerini kuran kişiler .gov.tr adresinden sorgulamalara da başladı. 2019 ile ilgili tüm detaylara bu başlık altından ulaşabileceksiniz. Peki, açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 24.6.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 09:56
LGS sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 MEB ile Liseye Geçiş Sınavı LGS sonuçları sorgulama

Uzun süren bir çalışma döneminin ardından zorlu sınavı geride bırakan öğrenciler geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce belirttiği tarihin gelmesi nedeniyle bu sabah saatlerinden itibaren sınav sonuçları sorgulamaları da başladı. İstediği puanı yaparak iyi bir liseye gitmenin hayalini kuran yaklaşık iki milyon öğrenci bugün .gov.tr adresinden öğrenebilecek. Peki, 2019 LGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada ile ilgili net tarihi belirlemişti. Öğrenciler için heyecan üst seviyeye çıkarken konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler de merak edilmeye başladı.

İşte ayrıntılar;

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LGS sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 MEB ile Liseye Geçiş Sınavı LGS sonuçları sorgulama
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