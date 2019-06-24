LGS sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 MEB ile Liseye Geçiş Sınavı LGS sonuçları sorgulama

Uzun süren bir çalışma döneminin ardından zorlu sınavı geride bırakan öğrenciler geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce belirttiği tarihin gelmesi nedeniyle bu sabah saatlerinden itibaren LGS sınav sonuçları sorgulamaları da başladı. İstediği puanı yaparak iyi bir liseye gitmenin hayalini kuran yaklaşık iki milyon öğrenci bugün LGS sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Peki, 2019 LGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada LGS sonuçları ile ilgili net tarihi belirlemişti. Öğrenciler için heyecan üst seviyeye çıkarken konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler de merak edilmeye başladı.

İşte ayrıntılar;