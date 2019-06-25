Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: 2019 LGS tercih kılavuzu açıklandı! LGS lise yerleştirme tercih kılavuzu nasıl görüntülenir?

Dün açıklanan LGS sonuçlarının ardından, lise tercih işlemleri için araştırmalar yoğunluk kazandı. Elde ettikleri puan neticesinde istedikleri liseye gidip gidemeyeceklerini netleştirmek isteyen milyonlarca öğrenci ve velisi, dört bir gözle LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı da öğrenci ve velileri fazla bekletmeyerek, ilgili kılavuzun erişime açıldığını duyurdu. www.meb.gov.tr üzerinden yayımlanan tercih kılavuzu ile lise taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilim gibi birçok önemli başlık da netlik kazanacak. Böylelikle, 'Kaç puanla hangi okula girebilirim?' sorusu da cevabına ulaşacak.

MEB İLE LİSELERE GEÇİŞ SINAVI LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU AÇIKLANDI!

Haberimizin detaylarından, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzu hakkında bilgi edinebilir, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere lise taban puanları, başarı sıralaması ve yerleştirme puanı (YEP) hakkında merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;