Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: 2019 LGS tercih kılavuzu açıklandı! LGS lise yerleştirme tercih kılavuzu nasıl görüntülenir?

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: 2019 tercih kılavuzu açıklandı! LGS lise yerleştirme tercih kılavuzu nasıl görüntülenir?

Büyük bir merakla beklenilen tercih kılavuzu 2019 yayımlandı! Milyonlarca öğrencinin katılımı ile gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavı sonuçları geçtiğimiz gün açıklanırken, lise tercihleri heyecanı başladı. Dünden bu yana, milyonlarca öğrenci ve velisi e Okul üzerinden 2019 LGS hakkında detaylı bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Zira, tarafından yayımlanan Liselere Geçiş Sınavı tercih kılavuzu neticesinde okul taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimler gibi oldukça önem arz eden bilgiler kesinlik kazanmış olacak. MEB, LGS yerleştirme tercih kılavuzu ise www.meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Peki, 2019 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu nasıl ve nereden görüntülenir? Merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 25.6.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 12:32
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: 2019 LGS tercih kılavuzu açıklandı! LGS lise yerleştirme tercih kılavuzu nasıl görüntülenir?

Dün açıklanan sonuçlarının ardından, lise tercih işlemleri için araştırmalar yoğunluk kazandı. Elde ettikleri puan neticesinde istedikleri liseye gidip gidemeyeceklerini netleştirmek isteyen milyonlarca öğrenci ve velisi, dört bir gözle LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı da öğrenci ve velileri fazla bekletmeyerek, ilgili kılavuzun erişime açıldığını duyurdu. www..gov.tr üzerinden yayımlanan tercih kılavuzu ile lise taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilim gibi birçok önemli başlık da netlik kazanacak. Böylelikle, 'Kaç puanla hangi okula girebilirim?' sorusu da cevabına ulaşacak.

MEB İLE LİSELERE GEÇİŞ SINAVI LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU AÇIKLANDI!

Haberimizin detaylarından, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında tercih ve hakkında bilgi edinebilir, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere lise taban puanları, başarı sıralaması ve yerleştirme puanı (YEP) hakkında merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: 2019 LGS tercih kılavuzu açıklandı! LGS lise yerleştirme tercih kılavuzu nasıl görüntülenir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN