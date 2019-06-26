Öğrencinin kararına saygı duyun

Liselere Giriş Sınavı'nın (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla beraber veliler için en zorlu dönem olan tercih süreci başlıyor. Çocuğunu iyi bir liseye yerleştirmek için ailelerin yaz mesaisi bugünden itibaren başlayacak. LGS'de Türkiye'de ortalamalarının geçen yıla göre yüksek olması ve 565 şampiyonun çıkması yüzdelik dilimlerde sıkışmalara neden olacak. Başka bir deyişle geçen yıl yüzde 3'lük dilimden öğrenci alan bir lise bu yıl yüzde 2'lik dilime yükselebilir. Uzmanların ortak görüşü okul tercihinde en önemli kriterin öğrencinin kendi kararı olduğu. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Yılmaz, "Hayalciliğe kapılmadan hayallerin peşinden gitmeyi çocuklarımıza öğretmeliyiz. Onların kararlarına saygı duymayı bu tercih sürecinde daha da önemsemeliyiz" dedi.



LİSEDE MUTLU OLSUN

İyi bir üniversite ve iş yaşamı için lise eğitiminin oldukça önemli olduğunun altını çizen Yılmaz "Ancak üniversiteye odaklanarak lisede geçecek 4 koca seneyi atlamamakta yarar görüyorum. Seçecekleri liselerin üniversiteden ziyade hayata hazırlamak üzerine kurgulandığına dikkat etmeliler" dedi. Yılmaz iyi bir lise tercihinde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

Okulların eğitim politikaları incelenmeli. Bu yapılırken o okulların felsefelerine de göz atmakta fayda var. Öğrenciyi merkeze koyuyor mu, eğitim müfredatında yenilikleri takip ediyor mu, gelecekle ilgili düşünceleri ve öğrencilere vaat ettikleri neler bütün bu sorulara cevap bulmalılar.



IB'Yİ ES GEÇMEYİN

Uluslararası Bakalorya (IB) sistemi de modern eğitim anlayışına uyan ve öz değerlerimizi uygulayabilmeye imkânı tanıyan bir program. IB sisteminin en önemli başlıklarından biri öğrencilere şahsiyet kazandırarak ilerideki yaşantılarında ve iş hayatında onları ön plana çıkaracak özellikleri vermesidir.

Okulların fiziki imkânları öğrencilerin sağlıklı eğitim alması için olmazsa olmaz bir durum. Tabiatla iç içe, şehir hayatının sıkıntılarından uzakta, spor alanları ve sanat atölyeleriyle çevrelenmiş kampüslerin varlığı oldukça önemli.



SORUMLULUK KAZANSIN

Öğrenciyi ön plana çıkarıp ona sorumluluk anlayışı yüklendiği zaman öğrencinin yüksek tahsil ve iş hayatında başarılı olmaması için hiçbir nedenin olmadığını anlatan Yılmaz "Bizim de NUN Okulları olarak uyguladığımız politika bu yönde. Öğrencilerin sosyalleşecekleri alanlara da önem gösteriyoruz. Her ay düzenlediğimiz ve NUN Buluşmaları adını verdiğimiz söyleşilerle öğrencilerimize akademi ve iş dünyasından isimlerle bir araya gelme imkânı oluşturuyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin kendi organizasyonları olan birçok konferansa da öncülük ediyoruz. Yani öğrencilerimiz yalnızca dersleriyle meşgul olmuyor hayatı tanımaya lisedeki bu ortamlardan başlıyorlar" dedi.

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