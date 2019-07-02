Adım adım lise tercihi

1 milyonu aşkın 8'inci sınıf mezunu öğrenci için lise tercihleri dün başladı. Tercihler 12 Temmuz saat 17:00'ye kadar sürecek. Öğrencilerin bir kısmı puanlarına göre Lise Giriş Sınavı'yla (LGS) öğrenci alan liselere yerleşecek. Sınava giremeyen ya da LGS puanı yetmeyen öğrenciler ise evinin en yakınındaki okula gidecek. Meslek ve üniversite yolunda en kritik tercih olan lise tercihlerinde dikkat edilmesi gereken önemli nokta kariyer hedefine uygun okula karar vermek.

Tercih ekranında önce sınavsız, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar listesi çıkacak. Bu okul listesinde Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi ve Anadolu imam hatip lisesi olmak üzere 3 farklı lise türü olacak. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi yapabilecek. Tercihlerde aynı lise türünden en fazla 3 okul seçilebilecek.

LGS tercihi yaparken dikkat!

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları, "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları, "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif ediyor.

Yerel yerleştirme tercihlerini tamamlayan öğrencilere LGS'yle kabul alan liselerin ekranı açılacak.

Tercihler MEB'in internet sitesinden yapılacak ve elektronik olarak tamamlanacak. Ortaokulların müdürlükleri, öğrencinin elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin iki nüsha çıktısını alıp veliye imzalatacak ve bir nüshasını okulda saklayıp diğer nüshasını veliye verecek.



TOPLAMDA 15 OKUL

En fazla 5 lise tercih edebilecek.

LGS'yle tercih yaparken en kritik nokta sınavdan alınan puan değil, hangi yüzdelik dilimde olduğunuz. Hangi yüzdelik dilimde olduğu detaylı bir şekilde sıralanan tercih kılavuzundan yardım alın.

Okul seçerken ilk 2 okulu yüzdelik diliminizden daha küçük okullardan, üçüncü okulu kendi yüzdelik diliminize denk olan okul olarak belirleyin. Son 2 okulu ise kendi yüzdelik diliminizden daha yüksek okullardan seçin.