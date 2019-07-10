Tercih yapmayan açık liseye girecek

1 milyonu aşkın 8'inci sınıf öğrencisi için 1 Temmuz'da başlayan lise tercihleri 3 gün sonra tamamlanacak. Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve sınavsız, yani yerel yerleştirme ile öğrenci alacak okullar için tercih işlemleri 12 Temmuz'da sona erecek. 12 Temmuz tarihine kadar tercih işleminde bulunmayan öğrencilerin kayıtları açık liseye düşecektir. Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak, 29 Temmuz'da yerleştirmeye esas 1'inci nakil tercih başvuruları alınmaya başlanacak.



OKULLARI MUTLAKA GEZİN

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz tercihlerini henüz yapmayan öğrenci ve veliler için son uyarılarda bulundu. e-okuldaki tercih robotundan mutlaka yararlanılması gerektiğini tavsiye eden Yılmaz doğru tercih yapabilmek için adım adım yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

MEB e-okuldan yerel yerleştirme ile girebileceğiniz okulların hangileri olduğunun listesini çıkarın.







Aynı şekilde e-okuldaki tercih robotundan yüzdelik diliminize denk veya biraz daha geride olan, girme ihtimalinizin en yüksek olduğu okulu 3'üncü tercihiniz olarak belirleyin. İşlemin devamında kendinizi garantiye almak için daha alt yüzdelik diliminden alternatifli 2 okul, daha üst yüzdelik diliminden alternatifli 2 okul belirleyin.

Üçüncü işlem olarak belirlediğiniz okulları bugün veya yarın gezerek tercih listenizle ilgili son kararınızı verin. Okulları mutlaka ziyaret edin.

Son olarak mezun olduğunuz okula giderek okul yöneticilerinizin tercih listenizi e-okula işlemelerini sağlayın ve tercih listenizin çıktısını alın.



ÖNCELİK LGS'NİN OLACAK

Öncelikli olarak LGS ile öğrenci alan liselerde yerleştirmeler yapılacak.

LGS ile bir okula yerleşemeyen öğrenciler, önce yerel yerleştirme tercihlerine yerleştirilmeye çalışılacak. Yerel yerleştirme ile bir okula yerleşemeyen öğrenciler varsa pansiyonla okul tercihlerine yerleştirilmeye çalışılacak.



KİMLER NAKİL BAŞVURUSU YAPABİLECEK?

Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. Bu adayların hem yerel yerleştirme hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler.

LGS ile bir okula yerleşmiş olan öğrenciler yeniden merkezi yerleştirme tercihi yapabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştirildikleri okulda devam eder.

Yerel yerleştirmeyle bir okula yerleşen öğrenciler merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler, yerleşemezlerse kayıtları daha önce yerleşt-i rildikleri okulda kalır.

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