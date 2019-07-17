Doğru seçimin 10 adımı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bu sabaha karşı açıklandı. Üniversite adayı binlerce genç 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Adayların, tercihlerini tamamlamaları için 7'si ÖSYM'nin tercih sisteminin açık olduğu günler olmak üzere toplam 13 günleri var. Bu sürenin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen tercih uzmanları "Adayların başarı sırasına göre tercih yapması gerekiyor. Sınavların yıllar içindeki zorluk seviyeleri değiştiği için puanlarda büyük oynamalar olabiliyor. Ancak adayların yerleştirmedeki tercih eğilimleri çok değişmediği sürece sıralamalarda büyük değişiklikler olmuyor" hatırlatmasını yaptı. Ancak tercihlerin mutlaka istek sırasına göre yapılması gerekiyor. Çünkü sistem adayı yerleştirdikten sonra aday, puanının yettiği başka bir yere gitmeyi istese de bunu yapamayacak.







İSTEĞİNİZ ÖNDE OLSUN

Bu süreçte iyi bir ön hazırlık yapmanın önemine değinen uzmanlar doğru tercih için şu 10 tavsiyede bulundu:

1- Tercih listesi hazırlarken önce kendi başarı sıranıza uygun bir tercih havuzu oluşturun. Puanlarınızın yetmediğini düşündüğünüz ancak çok istediğiniz birkaç bölümü listenize alabilirsiniz.

2- Sonrasında kendi başarı sıranıza yakın bölümlerden seçimler yapmalı, listenin sonuna doğru tedbirli olmak adına başarı sıranızdan daha gerideki bölümlerden de seçimler yapın. Burada sınır kazandığınızda kayıt olmak istemeyeceğiniz bölümlerdir. Okumak istemediğiniz bölümlere kesinlikle listede yer vermeyin.

3- Tercihleri sıraya dizmenin tek bir kuralı var. O da adayın isteği. Oluşturulan havuzdaki programları sıralarken puana, başarı sırasına bakmadan her adımda "hangi tercihimi daha çok istiyorum" diye düşünmeli ve listenizi bu şekilde oluşturmalısınız.

4- En çok istediğimiz bölümü en üste yazmalı. Sonra, kalanlardan en çok istediğimizi ikinci sıraya yazarak bu mantıkla tamamen istek sıranıza göre bir tercih listesi oluşturmalısınız.



HER OLANAĞI ARAŞTIRIN

5- Listemizi isteğimize göre sıraladığımızda daha düşük puanlı bir tercih daha yüksek puanlı bir tercihin üstüne gelebilir. Hiç sakıncası yok. Sonuçta daha düşük puanlı olmasına rağmen onu daha çok istiyoruz demek.

6- Kazanıldığında üzüntü yaratacak bir tercih kesinlikle listeye konulmamalı.

7- Vakıf üniversitesi tercih edecek adaylar burs ve indirim durumlarını öğrenmeli, nasıl bir ücretle karşı karşıya kalacaklarına dikkat etmeliler.

8- Başka bir şehir tercih edilecek ise yurt olanaklarını mutlaka araştırın.

9- Seçilecek bölümlerin özel koşullarıyla ilgili ÖSYM kılavuzunda "bakınız/koşullar" olarak gösterilen bölümleri mutlaka inceleyin.

10- TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar özel yetenek ile öğrenci alan lisans programlarına da başvurabilirler. Bu yıl özel yetenek ile 31 bin 405 öğrenci alınacak.

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