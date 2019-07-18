Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > Son dakika haberi: YKS tercih klavuzu yayınlandı! ÖSYM ile 2019 Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması burada

Son dakika haberi: tercih klavuzu yayınlandı! ile 2019 Üniversite , kontenjanları ve başarı sıralaması burada

tercih kılavuzu erişime açıldı... Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi () bir milyonu aşkın adayın heyecanla beklediği tercih kılavuzu ile ilgili son dakika açıklamasını yaptı. 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen sınavın ardından YKS sonuçları, üniversite ve kontenjanları araştırılmaya başlamıştı. ÖSYM resmi internet sitesinde YKS tercih kılavuzu ve üniversitelerin kontenjanları yayınlandı.2 ve 4 yıllık bölümler için taban puanları ve üniversite kontenjanları buradan öğrenebilirsiniz. İşte 2019 YKS tercih kılavuzu!

Giriş Tarihi: 18.7.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 17:12
Son dakika haberi: YKS tercih klavuzu yayınlandı! ÖSYM ile 2019 Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması burada

, tarafından geçtiğimiz ay gerçekleştirilmiş ve sınavda yüz binlerce öğrenci üniversite hedefleri için ter dökmüştü. ÖSYM'den gelen son dakika haberine göre YKS tercih kılavuzu 2019 yayımlandı. YKS tercih kılavuzu ile adaylar, geçtiğimiz yıla ait üniversite ve 2019 üniversite kontenjanları görüntüleyebiliyor. Peki, 2019 ÖSYM tercih kılavuzuna göre 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları ne kadar?

2019 YKS TERCİH KILAVUZU, ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI

Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İşte üniversitelerin 2019 kontenjanları ve taban puanları...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: YKS tercih klavuzu yayınlandı! ÖSYM ile 2019 Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması burada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN