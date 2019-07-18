YKS’de sıralamalar geriledi

BUGÜN NELER OLDU

18 Temmuz'da duyurulacağı açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları sürpriz bir gelişmeyle dün gece yarısı açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.Öte yandan 2019-YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) temel soru kitapçığındaki 'Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler -1' testinin 33'üncü sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakıldı. Puanlarını öğrenen binlerce üniversite adayı için tercih süreci 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.Sınavın geçen yıla göre daha kolay olması ve adayların soru tiplerine artık alışması nedeniyle YKS-2019'da ortalamalar daha yüksek oldu. Bu gelişme tercih için en önemli kriter olan başarı sıralamalarını geriye atmış oldu.Adaylar daha yüksek puanlar alsa da geçen yıla göre daha geride sıralara girdi.Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), İzmir Bahçeşehir Koleji 50'nci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Berke Çalışkan, Eşit Ağırlık puan türünde ise Ankara Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Cuma Taş, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Taş, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okumak istediğini söyledi.