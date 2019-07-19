1 milyon 761 bin 392 aday tercih yapabilecek

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava ilişkin sayısal veriler de ÖSYM tarafından paylaşıldı. 2.3 milyondan fazla adayın yarıştığı YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ndeki (TYT) 150 puan barajını aşan aday sayısı 1 milyon 761 bin 392 oldu. Yani bu yıl önlisans programlarıyla birlikte 1 milyon 761 bin 392 aday tercih yapmaya hak kazandı. 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilmek için geçerli 180 puan barajını aşanlarda ise geçen yıla göre önemli bir artış oldu. SAYISAL (SAY) puan türünde geçen yıl 428 bin 940 kişi barajı aşarken bu yıl bu sayı 484 bin 820'ye yükseldi. EŞİT AĞIRLIKLI (EA) puan türünde ise barajı aşan aday sayısı 735 binlerden 824 bin 492'ye çıktı. Ancak SÖZEL'de düşüş yaşandı. Barajı aşan sayısı geçen yıl 904 binden fazlayken bu yıl barajı 862 bin 628 aday aşabildi. 14 bin 971 aday sınavda sıfır çekti. Adaylar tercih işlemlerini 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapacak.YKS'deki matematik başarısı geçen yıla göre yükselirlen Türkçe'de tam tersi bir durum yaşandı. Özellikle TYT'de soruların uzun olması adayların Türkçe'deki başarı ortalamalarını düşürdü. Geçen yıl net ortalaması 16.316 olan TYT Türkçe testinde bu yıl yüzde 3'lük bir düşüş yaşandı. Net ortalamaları 15.099'a geriledi. TYT'de matematikte ise yüzde 3.6'lık bir yükselme oldu. Adayların net ortalaması 5.954'den 6.679'a çıktı. AYT matematikte ise geçen yıl 4.357 olan net ortalaması bu yıl 5.266'ya çıktı.