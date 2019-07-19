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Lise kayıt tarihleri ne zaman yapılacak? Liselere yerleşme takvimi yayınlandı mı? İşte detaylar…

maratonunun heyecanını yaşayan öğrenciler 1-12 Temmuz arasında tercihlerini yaptılar. Yerleştirme sonuçlarının açıklanma süreci ise 22 Temmuz olarak açıklandı. 22 Temmuz tarihinden itibaren öğrenciler istediği liselere yerleşip yerleşemeyeceğini öğrenecekler. Ancak sınav sonrasında beklediği puanları alamayan öğrenciler evlerinin yakınındaki okullara kayıt yaptıracaklar. Peki, Lise kayıt tarihleri ne zaman? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 19.7.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 09:42
Lise kayıt tarihleri ne zaman yapılacak? Liselere yerleşme takvimi yayınlandı mı? İşte detaylar…

Liselere Geçiş Sınavı heyecanı son bulduktan hemen sonra bireyler tercih heyecanları ile baş başa kaldılar. 1-12 Temmuz arasında tercihlerini yapan öğrenciler, şimdi sonuçların açıklanmasını beklemeye koyuldular. Özellikle bu noktada LGS'den istediği sonucu alamayan bireyler, yerel yerleştirme ile evlerine en yakın olan okullara kayıt yaptıracaklar. Peki, bu kayıt tarihleri ne zaman? İşte lise kayıt tarihleri…

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sınavından istediği puanı alamayan adaylar yerel yerleştirmeler ile evlerinin yakınındaki liselere kayıt yaptıracaklar. Bu kayıt tarihlerinin ne zaman olacağı konusu ise şimdiden bireyler tarafından merak konusu oluyor. Peki, lise kayıt tarihleri ne zaman?

Lise kayıt tarihleri ne zaman yapılacak?

  • Tercih işleminin ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alım yapılacak.
  • Boş kontejanlarda da hiçbir yere yerleşme hakkı kazanamayan öğrenciler, il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.
  • Birinci nakil tercihleri 29 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
  • İkinci nakil başvuruları ise 5-8 Ağustos'ta yapılacak. Sonuçlar ise 10 Ağustos'ta açıklanacak.

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Lise kayıt tarihleri ne zaman yapılacak? Liselere yerleşme takvimi yayınlandı mı? İşte detaylar…
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