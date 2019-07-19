Lise kayıt tarihleri ne zaman yapılacak? Liselere yerleşme takvimi yayınlandı mı? İşte detaylar…

Liselere Geçiş Sınavı heyecanı son bulduktan hemen sonra bireyler tercih heyecanları ile baş başa kaldılar. 1-12 Temmuz arasında tercihlerini yapan öğrenciler, şimdi sonuçların açıklanmasını beklemeye koyuldular. Özellikle bu noktada LGS'den istediği sonucu alamayan bireyler, yerel yerleştirme ile evlerine en yakın olan okullara kayıt yaptıracaklar. Peki, bu kayıt tarihleri ne zaman? İşte lise kayıt tarihleri…
LGS sınavından istediği puanı alamayan adaylar yerel yerleştirmeler ile evlerinin yakınındaki liselere kayıt yaptıracaklar. Bu kayıt tarihlerinin ne zaman olacağı konusu ise şimdiden bireyler tarafından merak konusu oluyor. Peki, lise kayıt tarihleri ne zaman?
Lise kayıt tarihleri ne zaman yapılacak?