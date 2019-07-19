ÖSYM'den son dakika açıklaması! YKS tercih klavuzu yayında! 2019 Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS, ÖSYM tarafından geçtiğimiz ay gerçekleştirilmiş ve sınavda yüz binlerce öğrenci üniversite hedefleri için ter dökmüştü. ÖSYM'den gelen son dakika haberine göre YKS tercih kılavuzu 2019 yayımlandı. YKS tercih kılavuzu ile adaylar, geçtiğimiz yıla ait üniversite taban puanları ve 2019 üniversite kontenjanları görüntüleyebiliyor. Peki, 2019 ÖSYM tercih kılavuzuna göre 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları ne kadar?

2019 YKS TERCİH KILAVUZU, ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

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İşte üniversitelerin 2019 kontenjanları ve taban puanları...