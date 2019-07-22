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ne zaman açıklanacak? 2019 ile sorgulama ekranı burada!

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları Türkiye’nin belirli illerinde gerçekleştirildi. 6-7 Temmuz’da gerçekleştirilen AÖL sınavların ardından gözler sonuçların açıklanma tarihine çevrildi. Liseyi açıktan okuyan öğrenciler ‘’ ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama nasıl yapılır?’’ sorusuna yanıt arıyor. Sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler ’ndan son dakika açıklamasını bekliyor. Öğrenciler, https://..gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek. İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 22.7.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 09:51
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB ile AÖL sonuçları sorgulama ekranı burada!

AÖL sınavları 6-7 Temmuz tarihinde yapıldı. 'nca gerçekleştirilen sınavların sonuç tarihi yaklaştı. Sınava giren adaylar hızlıca AÖL sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Heyecanla sınav sonuçları sorgulaması yapanlar 'den yeni gelişmeleri takip ediyor. Bu bilgiler doğrultusunda '' ne zaman açıklanacak?'' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sınav sonuçlarınızı açıklanınca sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları açıklanma tarihi 2019 MEB takviminde yer alıyor.

İşte detaylar;

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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB ile AÖL sonuçları sorgulama ekranı burada!
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