AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB ile AÖL sonuçları sorgulama ekranı burada!

Açık Lise AÖL sınavları 6-7 Temmuz tarihinde yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen sınavların sonuç tarihi yaklaştı. Sınava giren adaylar hızlıca AÖL sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Heyecanla sınav sonuçları sorgulaması yapanlar MEB'den yeni gelişmeleri takip ediyor. Bu bilgiler doğrultusunda '' AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sınav sonuçlarınızı açıklanınca sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları açıklanma tarihi 2019 MEB takviminde yer alıyor.

İşte detaylar;