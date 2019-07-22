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Son dakika haberi: tercih sonuçları 2019 açıklandı! ve VBS giriş ile LGS tercih, yerleştirme sonuçları hızlı sorgula

Bir milyonu aşkın adayın heyecanla beklediği son dakika açıklaması bu sabah saatlerinde geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda 2019 tercih sonuçları açıklandığını belirtti. Yapılan açıklamanın ardından istediği liseye gidebilmenin hayalini kuran kişiler .gov.tr ve giriş adresine akın ettiler. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ve MEB ile sorgulama ekranına bu başlı altından ulaşabilirsiniz. 2019 LGS tercih, yerleştirme sonuçları MEB ile burada!

Giriş Tarihi: 22.7.2019 14:16 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 14:17
Son dakika haberi: LGS tercih sonuçları 2019 açıklandı! MEB ve E Okul VBS giriş ile LGS tercih, yerleştirme sonuçları hızlı sorgula

Milli Eğitim Bakanlığı () bir milyonu aşkın öğrencinin uzun bir süredir heyecan içinde beklediği son dakika açıklamasını bugün sabah saatlerinde yaptı. 09:00'da tercih sonuçları adayların erişimine açıldı. Bu açıklamanın ardından adaylar MEB'in internet sitesine akın ettiler. Veli Bilgilendirme VBS giriş ile de sorgulama sayfasına erişim sağlanabiliyor. 2019 LGS tercih sonuçları sorgulamak için hemen ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte MEB ile 2019 !

LGS TERCİH SONUÇLARI 2019 BUGÜN AÇIKLANDI

MEB'in resmi internet sitesinden yapılan duyuruda LGS tercih sonuçları erişime açıldığı belirtildi. Bu açıklamanın ardından bir milyonu aşkın aday yerleştirme sonuçları öğrenmek için harekete geçti.

E OKUL VE MEB İLE SORGULAMA

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ya da MEB ile LGS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar;

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Son dakika haberi: LGS tercih sonuçları 2019 açıklandı! MEB ve E Okul VBS giriş ile LGS tercih, yerleştirme sonuçları hızlı sorgula
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