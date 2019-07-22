Son dakika haberi: LGS tercih sonuçları 2019 açıklandı! MEB ve E Okul VBS giriş ile LGS tercih, yerleştirme sonuçları hızlı sorgula

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bir milyonu aşkın öğrencinin uzun bir süredir heyecan içinde beklediği son dakika açıklamasını bugün sabah saatlerinde yaptı. 09:00'da LGS tercih sonuçları adayların erişimine açıldı. Bu açıklamanın ardından adaylar MEB'in internet sitesine akın ettiler. E Okul Veli Bilgilendirme VBS giriş ile de LGS tercih sonuçları sorgulama sayfasına erişim sağlanabiliyor. 2019 LGS tercih sonuçları sorgulamak için hemen ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte MEB ile 2019 LGS yerleştirme sonuçları!

LGS TERCİH SONUÇLARI 2019 BUGÜN AÇIKLANDI

MEB'in resmi internet sitesinden yapılan duyuruda LGS tercih sonuçları erişime açıldığı belirtildi. Bu açıklamanın ardından bir milyonu aşkın aday yerleştirme sonuçları öğrenmek için harekete geçti.

E OKUL VE MEB İLE SORGULAMA

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ya da MEB ile LGS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar;