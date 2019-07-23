E-Okul ile LGS taban puanları nasıl öğrenilir? 2019 E-Okul LGS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı!

LGS tercih sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı ve bireyler yerleşip yerleşemediklerini e-Okul üzerinden sorgulayıp öğrendiler. Yerleşim sağlayamayan veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen bireyler ise ikinci tercihlerle ilgili araştırmalara başladılar. Konuyla ilgili E-Okul LGS boş kontejanlar ve taban puanları açıklandı. MEB tarafından yayınlanan 2019 E-Okul LGS boş kontejenlar ve taban puanları listesine haberimizin içeriğinden ulaşabilir. E-Okul ile LGS taban puanları nasıl öğrenilir? Sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

E-OKUL LGS BOŞ KONTEJANLAR VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI 2019

İlk tercihlerde yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen bireyler, MEB tarafından yayınlanan boş kontejanlar ve taban puanları merak ediyorlar. İşte E-Okul LGS boş kontejanlar ve taban puanları…