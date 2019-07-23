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E-Okul ile nasıl öğrenilir? 2019 E-Okul LGS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı!

tercih sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı ve bireyler yerleşecekleri okulları öğrendiler. Bunun ardından gözler yerleşim yapamayan öğrencilere çevrildi. LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin ve kontejanları resmen açıklandı. Kontenjanların açıklanması ile birlikte öğrenciler e-Okul’a akın ettiler. İlk yerleştirmelerde yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen bireyler ‘E-Okul ile LGS taban puanları nasıl öğrenilir’ sorusuna yanıt arıyorlar. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.7.2019 09:21 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 09:22
E-Okul ile LGS taban puanları nasıl öğrenilir? 2019 E-Okul LGS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı!

LGS tercih sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı ve bireyler yerleşip yerleşemediklerini e-Okul üzerinden sorgulayıp öğrendiler. Yerleşim sağlayamayan veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen bireyler ise ikinci tercihlerle ilgili araştırmalara başladılar. Konuyla ilgili E-Okul LGS boş kontejanlar ve taban puanları açıklandı. MEB tarafından yayınlanan 2019 E-Okul LGS boş kontejenlar ve taban puanları listesine haberimizin içeriğinden ulaşabilir. E-Okul ile LGS taban puanları nasıl öğrenilir? Sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

E-OKUL LGS BOŞ KONTEJANLAR VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI 2019

İlk tercihlerde yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen bireyler, MEB tarafından yayınlanan boş kontejanlar ve taban puanları merak ediyorlar. İşte E-Okul LGS boş kontejanlar ve taban puanları…

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E-Okul ile LGS taban puanları nasıl öğrenilir? 2019 E-Okul LGS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı!
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