DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM ile DGS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

DGS sınav sonuçları için heyecan dorukta. Üniversitelerin dört yıllık fakülte eğitimine girebilmek için sınava katılım gösteren binlerce birey arama motorları üzerinden 'DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden de (ÖSYM) konuyla ilgili tarih bilgisi paylaşıldı. İşte ÖSYM'nin açıkladığı bilgiler eşliğinde 2019 DGS sınav sonuçları kesin açıklanma tarihi sizlerle…

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TARİH VERİLDİ!

ÖSYM, DGS sınav sonuçlarının açıklanma tarihini sınav takviminde duyurdu. İlgili detaylar haberimizin diğer sayfalarında yer almaktadır.