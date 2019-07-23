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sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ile sorgulama nasıl yapılır?

sınav sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere, ülke genelinde 30 Haziran tarihinde çeşitli ön lisans bölümlerinde okuyan adayların katılımı ile gerçekleştirildi. Sınavda ter döken binlerce aday, iki yıllıktan dört yıllığa geçiş hayali ile ' ne zaman açıklanacak?' sorunun yanıtını arıyor. Peki, 2019 ne zaman açıklanacak? İşte konuya yönelik merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 23.7.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 10:02
DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM ile DGS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

sınav sonuçları için heyecan dorukta. Üniversitelerin dört yıllık fakülte eğitimine girebilmek için sınava katılım gösteren binlerce birey arama motorları üzerinden ' ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden de () konuyla ilgili tarih bilgisi paylaşıldı. İşte ÖSYM'nin açıkladığı bilgiler eşliğinde 2019 kesin açıklanma tarihi sizlerle…

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TARİH VERİLDİ!

ÖSYM, DGS sınav sonuçlarının açıklanma tarihini sınav takviminde duyurdu. İlgili detaylar haberimizin diğer sayfalarında yer almaktadır.

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DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM ile DGS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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