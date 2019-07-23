Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > NUN Okulları tarafından düzenlenen yaz okulu sona erdi

Okulları tarafından düzenlenen yaz okulu sona erdi

Eğitim ve Kültür Vakfından yapılan açıklamaya göre, Beykoz Kampüsü'nde 24 Haziran-5 Temmuz'da düzenlenen yaz okulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla tamamlandı.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 15:10
NUN Okulları tarafından düzenlenen yaz okulu sona erdi

Yaz okuluna katılan NUN öğrencileri ve farklı okullardan gelen arkadaşları, iki hafta boyunca doğanın keyfini sürdü. Çocuklar, sıfır atık, doğa bilimleri ve eğlenceli oyun aktivitelerinin yer aldığı birçok programa katıldı.

"Sıfır atık bilinci" ile gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, bilgiyi derste değil hayatta bulmak için keşfe çıktı.

Öğrenciler yaz okulunda, böcekleri yakından tanıdı, yemek atölyesine katıldı ve yüzme öğrendi. Çöp kavramını yeniden düşünüp materyalleri tekrar hayat kazandıran çocuklar, farklı ülkelerden gelen arkadaşları sayesinde de İngilizcelerini geliştirdi.

Öte yandan NUN Okullarının, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ardından 5-7 yaş grubu öğrenciler için düzenleyeceği yaz okulu ise 29 Temmuz-2 Ağustos'ta gerçekleşecek. Yaz okuluna 28 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
NUN Okulları tarafından düzenlenen yaz okulu sona erdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN