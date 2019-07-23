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? Ara tatiller ne zaman yapılacak? duyurdu: takvimi açıklandı!

Öğrenciler henüz yaz tatilini yeni yarılamışken araştırılan en çok konulardan biri de "?" sorusu oldu. Hem öğrencilerin hem ailelerin merakla beklediği 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması için geri sayım sürüyor. Haziran ayında karnelerini alan öğrenciler bütün yılın yorgunluğunu bu yaz tatilinde atarken aynı zamanda okulların açılması için de heyecanlı bir bekleyişteler. Yeni eğitim öğretim yılı takvimini merak edenler için ise beklenen açıklamayı yaptı. "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını haberimizin devamından bulabilirsiniz..

Giriş Tarihi: 23.7.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 09:18
Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller ne zaman yapılacak? MEB duyurdu: 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı!

Haziran'ın 14'ünde karnelerini alan öğrenciler yaz tatilinin keyfini çıkarırken hem okulların açılacağı günü bekliyorlar, hem de yaz tatili süresinin durumu ile ilgili merak içerisindeler. Hal böyle olunca güncel olarak "?" sorusu araştırılmaya başlandı. Hem öğrencilerin hem de velilerin merakla beklediği "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını ise haberimizin devamında bulabilirsiniz..

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 3 AYLIK YAZ TATİLİ UZAYACAK MI?

Haberimizin detaylarından, 'in yayımladığı takvim ile yaz tatilinin biteceği tarih hakkında bilgi edinebilir, okulların açılacağı günü öğrenebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller ne zaman yapılacak? MEB duyurdu: 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı!
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