Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > MEB'den son dakika haberi:Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı! İOKBS 2019 (PYBS) bursluluk sonuçları sorgulama!

'den son dakika haberi:Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı! 2019 (PYBS) bursluluk sonuçları sorgulama!

On binlerce öğrencinin merakla beklediği son dakika haberi az önce geldi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz ay sınava giren öğrenciler heyecanla ’den gelecek haberi takip ediyorlardı. Sınav sonuçları sorgulama yapmak isteyen öğrenciler, MEB resmi internet sitesi üzerinden sonuçlara ulaşabiliyor. İOKBS Bursluluk sınavı sonuç ekranı haberimizde yer alıyor. Sınav sonuçlarını kolayca öğrenebilir ve Parasız Yatılı ve Bursluluk sınavı sonuçlarını öğrenebilirsiniz. İşte MeEB 2019 bursluluk sınavı sonuçları ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 23.7.2019 08:17 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 08:18
MEB'den son dakika haberi:Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı! İOKBS 2019 (PYBS) bursluluk sonuçları sorgulama!

Parasız yatıılı ve bursluluk sınavına giren öğrencilerin geçtiğimiz aydan bu yana heyacanla beklediği son dakika haberi geldi. Bursluluk sınav sonuçları aracılığı ile açıklandı. Sonuçları sorgulamak isteyen öğrenciler İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları () sınav sonuçları ekranına haberimizde ulaşabilirler.

MEB İOKBS 2019 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sınav sonuçları için son dakika açıklaması az önce geldi. Peki, 2019 Bursluluk sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Sonuçlar, http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek.

İşte konuya yönelik merak edilen bilgiler...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
MEB'den son dakika haberi:Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı! İOKBS 2019 (PYBS) bursluluk sonuçları sorgulama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN