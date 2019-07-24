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sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 ile sorgulama ekranı

Sınavı () sınav sonuçları heyecanlı bekleyiş başladı. İki yıllık önlisans mezunları eğitimlerini dört yıllığa tamamlamak için 30 Haziran 2019 tarihinde sınava girdiler. Sınav sonucunda başarılı olan adayların tercih yapma hakları doğacak. Bu bağlamda ‘’ ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama nasıl yapılır?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. son dakika açıklaması merakla bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Peki 2019 açıklandı mı? Tarih belli mi? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 24.7.2019 09:48
DGS sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 ÖSYM ile DGS sonuçları sorgulama ekranı

30 Haziran tarihinde yapılan sınavının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. Sınav sonucunda başarılı olan adayların tercihleri başlayacak. İki yıllık bölümleri dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar gözlerini son dakika açıklamasına çevirdi. ÖSYM 2019 sınav takviminde DGS sonuçlarının açıklanacağı günü paylaştı. Peki 2019 ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM TARİHİ VERDİ!

ÖSYM sınav takviminde DGS sınav sonuçları açıklanma tarihine yer verildi.

İşte Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2019 sonuçlarına dair merak edilen detaylar sizlerle…

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DGS sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 ÖSYM ile DGS sonuçları sorgulama ekranı
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