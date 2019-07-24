DGS sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 ÖSYM ile DGS sonuçları sorgulama ekranı

30 Haziran tarihinde yapılan DGS sınavının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. Sınav sonucunda başarılı olan adayların tercihleri başlayacak. İki yıllık bölümleri dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar gözlerini ÖSYM son dakika açıklamasına çevirdi. ÖSYM 2019 sınav takviminde DGS sonuçlarının açıklanacağı günü paylaştı. Peki 2019 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM TARİHİ VERDİ!

ÖSYM sınav takviminde DGS sınav sonuçları açıklanma tarihine yer verildi.

İşte Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2019 sonuçlarına dair merak edilen detaylar sizlerle…