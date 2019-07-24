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ve yayında! 2019 giriş ile LGS nakil başvurusu ne zaman?

On binlerce öğrenci yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte boş kontenjanlar ve araştırmaya başladı. elektronik sistemi üzerinden Liselere Geçiş Sistemi (LGS) boş kontenjanları ve taban puanları öğrenebilir, nakil işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Öğrenciler ‘’ sorgulama nasıl yapılır? Nakil başvuruları ne zaman?’’ sorularına Google arama motoru üzerinden yanıt aranıyor. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. İşte tüm ayrıntılar haberimizin devamında…

Giriş Tarihi: 24.7.2019 09:04 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 09:04
LGS boş kontenjan ve taban puanları yayında! 2019 MEB E Okul giriş ile LGS nakil başvurusu ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi () kapsamındaki yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrencilerin merakla beklediği liselerin boş kontenjanları ve "e-okul..gov.tr" üzerinden yayınlandı. Yerleştirme sonuçlarına göre istediği okula yerleşemeyen adaylar nakil başvuru tarihlerini öğrenmek istiyor. Bu bağlamda '' 2019 MEB ile sorgula, e-Okul sistemine giriş nasıl yapılır? Nakil başvurusu ne zaman? '' sorularına yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca LGS boş kontenjanlar ve taban puanları açıklanmasıyla sistemi öğrencilere büyük avantaj sağlıyor. İşte tüm detaylar…

LGS BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI

On binlerce öğrencinin katılım gösterdiği LGS sınavının ardından ve taban puanları da belli oldu.

İşte tüm detaylar;

Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

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LGS boş kontenjan ve taban puanları yayında! 2019 MEB E Okul giriş ile LGS nakil başvurusu ne zaman?
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