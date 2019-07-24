LGS boş kontenjan ve taban puanları yayında! 2019 MEB E Okul giriş ile LGS nakil başvurusu ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrencilerin merakla beklediği liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayınlandı. Yerleştirme sonuçlarına göre istediği okula yerleşemeyen adaylar nakil başvuru tarihlerini öğrenmek istiyor. Bu bağlamda '' 2019 MEB e Okul ile LGS boş kontenjanları sorgula, e-Okul sistemine giriş nasıl yapılır? Nakil başvurusu ne zaman? '' sorularına yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca LGS boş kontenjanlar ve taban puanları açıklanmasıyla e okul sistemi öğrencilere büyük avantaj sağlıyor. İşte tüm detaylar…

LGS BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI

On binlerce öğrencinin katılım gösterdiği LGS sınavının ardından boş kontenjan ve taban puanları da belli oldu.

İşte tüm detaylar;

Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.