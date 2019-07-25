ALES geç başvuruları ne zaman bitiyor? 2019 ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak?

Akademik kariyer hedefleyen adayları yakından ilgilendiren ALES geç başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinen ALES/2 sınavı geç başvuru tarihleri ile ücretleri de belli oldu. 9-17 Temmuz tarihi aralığında sınava başvuran adayların bu başvuru tarihlerini kaçırması üzerine ÖSYM tarafından yayınlanan geç başvuru tarihleri oldukça önemli oldu. Adaylar dönem kılavuzuna ve başvuru formuna ise ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden ulaşacaklar. Buna göre; 2019 ALES geç başvuruları ne zaman bitiyor? ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES/2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES/2 için geç başvuru günü başvuru kılavuzunda belirtildi. ALES geç başvuru günü 31 Temmuz olarak belirlendi. Geç başvuruda başvuru ücreti 180 TL olacak ve sınav ücreti aynı gün içinde ödenecek.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?

ALES 2 sınavı, 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak.

ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.

ALES ÜCRETİ YATIRILAN BANKALAR HANGİLERİ?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank'ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)