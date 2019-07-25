AÖL 3.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 MEB ile AÖL sonuçları sorgula!

AÖL 3.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? On binlerce öğrencinin katılım gösterdiği Açık Lise sınavlarının üzerinden yaklaşık iki hafta geçti. Sınavlarını olan adaylar büyük bir merakla MEB'in resmi sitesinde sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kağıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Peki AÖL 3.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav sonucu nasıl sorgulanır? İşte yanıtı

AÖL 3.DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB, AÖL 3.dönem sınav sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin detaylara yer verdi.

İşte detaylar;