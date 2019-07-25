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AÖL 3.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 ile AÖL sonuçları sorgula!

Açık Öğretim Lisesi için heyecanlı bekleyiş başladı. 6-7 Temmuz tarihinde yapılan AÖL 3.dönem sınavlarına girdiler. Şimdi ise gözler sınav sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. Belli sebeplerden liseyi açıktan okumak zorunda kalanlar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sınav sonuçları, https://.meb.gov.tr/" adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması zorunludur. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 25.7.2019 10:30
AÖL 3.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 MEB ile AÖL sonuçları sorgula!

AÖL 3.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? On binlerce öğrencinin katılım gösterdiği sınavlarının üzerinden yaklaşık iki hafta geçti. Sınavlarını olan adaylar büyük bir merakla 'in resmi sitesinde sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kağıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Peki AÖL 3.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav sonucu nasıl sorgulanır? İşte yanıtı

AÖL 3.DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB, AÖL 3.dönem sınav sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin detaylara yer verdi.

İşte detaylar;

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AÖL 3.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 MEB ile AÖL sonuçları sorgula!
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