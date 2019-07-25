BİLSEM sınav sonuçları 2019 ne zaman, hangi gün açıklanacak? MEB ile BİLSEM mülakat sonuçları hızlı sorgulama

Bilim ve Sanat Merkezleri Sınavı kapsamında bireysel değerlendirme işlemleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada bireysel değerlendirme sürecinin 9 Ağustos tarihine kadar belirtilirken BİLSEM sonuçları açıklanma tarihi de kamuoyu ile paylaşıldı. Bu durumun akabinde, binlerce öğrenci ile velileri konuya yönelik sorgulamalarını arttırdı. Tam bu noktada, '2019 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında bulunuyor.

2019 BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB SORGULAMA

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı hakkında detaylara ulaşabilir, BİLSEM sonuçları sorgulama sayfası bilgilerini edinebilirsiniz.