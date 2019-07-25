Çocukluk hayalini üretti

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Makinemühendisliği öğrencisi Kerem Yıldırım, çocukluk hayalini gerçekleştirerek elektrikli kaykay tasarladı. Yıldırım, yurtdışından getirttiği kaykay tahtasının üzerine üç boyutlu yazıcıyla ürettiği özel çark sistemini monte etti. Özyeğin Üniversitesi laboratuvarlarında geliştirilen ve üretilen elektrikli kaykay, bir saatlik şarjla aralıksız 15 kilometre gidebiliyor. Yıldırım, bu kapasitenin artırılabilir olduğunu ve ek bataryayla menzilin çok daha fazla artırılabileceğini söyledi. Yıldırım, bir yatırımcı bulup bu ve benzer projelerin piyasaya sürülmesini sağlamak istiyor.