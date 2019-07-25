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sonuçları 2019 açıklandı! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları hemen sorgula

Binlerce öğrencinin beklediği gün geldi çattı. () Dikey Geçiş Sınavına katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanacağı bugünü heyecanla bekliyorlardı. Öğrenciler sabah saatlerinden itibaren ÖSYM’nin sonuç sorgulama sayfasına girerek sonuçlarını araştırmaya başladı. Sınav sonuçlarının henüz açıklanmamasından dolayı ‘ kaçta açıklanacak’ sorusu da gün içinde en çok aratılan sorular arasında yer alıyor. 2019 ÖSYM DGS sonuçları sorgulama ekranına buradan ulaşabilirsiniz. İşte ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları sorgulama sayfası!

Giriş Tarihi: 25.7.2019 14:44 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 14:44
DGS sonuçları 2019 açıklandı! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları hemen sorgula

Türkiye'de binlerce öğrenci Dikey Geçiş Sınavı heyecanı yaşıyor. sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorusu bireyler tarafından oldukça merak ediliyor. ÖSYM daha önce 25 Temmuz tarihinde sonuçların açıklanacağını duyurmuştu. İki yıllık üniversite bölümlerinden mezun olan bireyler sınav ile birlikte 4 yıllık bir fakülteye geçiş yapmak için DGS sınavına girdiler. Öğrenciler DGS sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi sitesini ziyaret ediyorlar. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre sonuçların erişime açıldığı belirtildi.

İşte DGS sonuçları sorgulama sayfası;

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DGS sonuçları 2019 açıklandı! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları hemen sorgula
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