DGS sonuçları 2019 açıklandı! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları hemen sorgula

Türkiye'de binlerce öğrenci Dikey Geçiş Sınavı heyecanı yaşıyor. DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorusu bireyler tarafından oldukça merak ediliyor. ÖSYM daha önce 25 Temmuz tarihinde sonuçların açıklanacağını duyurmuştu. İki yıllık üniversite bölümlerinden mezun olan bireyler sınav ile birlikte 4 yıllık bir fakülteye geçiş yapmak için DGS sınavına girdiler. Öğrenciler DGS sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi sitesini ziyaret ediyorlar. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre sonuçların erişime açıldığı belirtildi.

İşte DGS sonuçları sorgulama sayfası;