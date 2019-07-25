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sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ile sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı () sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. tarafından gerçekleştirilen KPSS’nin son oturumu 28 Temmuz 2019 Pazar günü yapılacak. 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde uygulanan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi sınavı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler ÖSYM son dakika sınav sonuçları açıklanmasına çevrildi. Adaylar internetten ‘’ ne zaman açıklanacak? Alan Bilgisi sonuçları sorgulama nasıl yapılır?’’ sorularına yanıt arıyor. Adaylar sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Giriş Tarihi: 25.7.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 12:14
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖSYM ile KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

(2019-) Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz tarihinde yapıldı. Sınava giren adaylar 'nin resmi sitesinde sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Alan bilgisi soru ve cevapları yayınlanmıştı. Şimdi ise gözler sınav sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Peki ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM TARİHİ VERDİ!

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi sınavı 20-21 Temmuz 2019 tarihinde yapılmıştı. KPSS sonuçları açıklanma tarihine ilişkin detayları ÖSYM duyurdu.

İşte ayrıntılar…

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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖSYM ile KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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