Liselerde 607 boş kontenjan

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ilk yerleştirmelerin açıklanmasıyla birlikte okullardaki boş kalan kontenjanlar da duyuruldu. Anadolu imam hatip liselerinde 22, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 585 olmak üzere toplamda 607 boş kontenjan kaldı. LGS yerleştirmeleriyle ilgili SABAH'a analizlerde bulunan Eğitim Uzmanı Alparslan Dartan "İstanbul'da, Galatasaray Lisesi'ne kayıt hakkı kazanan 100 öğrencinin tümü de 500 tam puan alarak yerleşti ve en yüksek puanla öğrenci alan Anadolu Lisesi oldu. Ankara Fen Lisesi ise 495.1046 en düşük taban puanıyla öğrenci alan Fen Lisesi oldu" dedi.Dartan LGS'ye giren her 4 öğrenciden 1'inin tercihlerinden birine yerleştiğini söyledi. Yerel ve merkezi yerleştirmede öğrencilerin yüzde 95'i örgün bir liseye yerleştirildi. Geriye kalan 60 bin 500 öğrenci ise otomatik olarak açık liseye kaydedildi. Açık lise kapsamına alınan adayların nakil döneminde bir örgün eğitim kurumuna geçme şansları var. Nakil dönemlerinde herhangi bir örgün liseye geçemeyen öğrenci açık lise üzerinden eğitime devam edecek.