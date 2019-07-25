YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS 2019 başvuru ücreti ne kadar?

On binlerce öğrenci YDS başvurusu yapmaya devam ediyor. ÖSYM'den YDS başvurusu yapanlar için son dakika uyarısı geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) için başvurular bugün sona ereceği bilgisi geldi. Adaylar bu gelişmenin ardından başvurularına hız kazandırdı. Peki YDS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YDS başvuruları ÖSYM'nin resmi sitesinde yapılacak.

İşte YDS başvuru sürecinde izlenecek adımlar;