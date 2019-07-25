Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > YKS tercih robotu ile üniversite tercihleri nasıl, nereden yapılır? ÖSYM ile 2019 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

tercih robotu ile üniversite tercihleri nasıl, nereden yapılır? ile 2019 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının akabinde, milyonlarca öğrenci için üniversite tercihleri süreci geçtiğimiz günlerde başladı. Aldıkları puan neticesinde hayallerindeki okullarda okumak için tercihi yapacak olan öğrenciler, bu işlemleri sırasında YÖK Atlas robotundan da yararlanabiliyor. Bilindiği üzere, tarafından erişime açılan YÖK Atlas tercih robotu ile gerek önlisans gerekse lisans programları için kontenjan, taban puanı ve başarı sıralaması gibi birçok bilgiye kolaylıkla erişilebiliyor. Tam bu noktada ise, '2019 YKS üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılır?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Zira, öğrencilerin belirtilen takvimi kaçırması istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Peki, YKS tercihleri ne zaman sona erecek ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 25.7.2019 16:44
YKS tercih robotu ile üniversite tercihleri nasıl, nereden yapılır? ÖSYM ile 2019 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haziran ayının ortalarında gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları, geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların belli olmasının ardından ise, en zor süreç olarak değerlendirilen üniversite tercihleri başladı. 23 Temmuz tarihinde tarafından başladığı duyurulan YKS tercih işlemleri bir süre daha devam edecek. Öte yandan, hayallerindeki okullarda okumak isteyen öğrencilerin işini kolaylaştıracak.YÖK Atlas programı da erişime açıldı. Bilindiği gibi, Yükseköğretim Programı Atlası ile taban puanlarından başarı sıralamasına kadar birçok bilgiye ulaşılabiliyor.

2019 ÜNİVERSİTE YKS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR VE SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından YKS tercihlerinin nasıl ve nereden yapılacağına dair bilgi edinebilir, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağına fikir sahibi olabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
YKS tercih robotu ile üniversite tercihleri nasıl, nereden yapılır? ÖSYM ile 2019 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN