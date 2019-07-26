2 yıllık tercih edene okurken iş imkanı

BUGÜN NELER OLDU

2019 YKS sonuçlarına göre 1 milyon 761 bin 392 aday tercih yapmaya hak kazandı. Ancak bu adayların 822 bin 813'ü, 180 puan barajını aşamadığı için yalnızca 2 yıllık önlisans programlarını seçebilecek. Toplumda 2 yıllık bölümler için hala "Hiçbir yeri kazanamayanların tercih ettiği programlar" algısı var. Oysaki bu algı son derece yanlış.Adaylar sırf 4 yıllık bir programa girebilmek için 1 yıl bekleyip yeniden sınava girmek için tercih yapmıyorlar. Bu nedenle hem boşu boşuna en az 1 yıl kaybediyorlar hem de aslında avantajları olan önlisans programlarından da mahrum kalıyorlar. İş dünyasının ara eleman ihtiyacını en çok önlisans programları uygulayan meslek yüksekokulları karşılıyor. Öyle ki sağlık, lojistik, iş güvenliği, sivil havacılık gibi pek çok programda öğrencilerin daha okurken işleri hazır. O nedenle tercih döneminde adayların bu programları da gözden geçirmelerinde yarar var. Ayrıca gerekli şartları yerine getiren öğrenciler 4 yıllık lisans programlarına da geçebiliyor. Bu yıl 2 yıllık önlisans programlarına 500 binden fazla kontenjan ayrıldı. Özellikle sivil havacılık ve sağlık programlarında okuyan öğrenciler mezun olmadan iş hayatına katılıyor. Türkiye'de şu anda lojistik, sağlık alanındaki tüm programlar, yabancı dil programları, sivil havacılık, deniz ulaşımı, tekstil, moda tasarımı, çocuk gelişimi, iş sağlığı ve güvenliği, özel güvenlik, radyo ve televizyon programcılığı, bilişim sektörü ile ilgili programlar ilgi görüyor. Özel hastaneler çoğaldığı için sağlık alanındaki tüm programlardan mezun olanlar rahatlıkla iş bulabilirler.Bu yıl önlisansta 10 yeni program daha açıldı. Yeni nesil meslekler olrak tanımlanan bu programlar şunlar: Atık Yönetimi, Boya Teknolojisi, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi, Dijital medya ve Pazarlama, Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi, Ev Tekstili Tasarımı, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi, Pastacılık ve Ekmekçilik, Su Ürünleri İşleme Teknolojisi ve Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon.?Çocuk Gelişimi programına en çok öğrencinin alınması planlanıyor. 15 bin 387 öğrenci bu programa yerleşmeye çalışacak. Bunu 13 bin 373 öğrenci ile Bilgisayar Programcılığı takip ediyor. Üçüncü sırada ise 13 bin 164'lük kontenjan ile Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı bulunuyor.