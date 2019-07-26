Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil tarihleri belli olu mu? MEB'ten duyuru: 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı!

Haziran'ın 14'ünde karnelerini alan öğrenciler yaz tatilinin keyfini çıkarırken hem okulların açılacağı günü bekliyorlar, hem de yaz tatili süresinin durumu ile ilgili merak içerisindeler. Hal böyle olunca güncel olarak "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu araştırılmaya başlandı. Hem öğrencilerin hem de velilerin merakla beklediği "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını ise haberimizin devamında bulabilirsiniz..

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 3 AYLIK YAZ TATİLİ UZAYACAK MI?

Haberimizin detaylarından, MEB'in yayımladığı takvim ile yaz tatilinin biteceği tarih hakkında bilgi edinebilir, okulların açılacağı günü öğrenebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;