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3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ATA AÖF sonuçları sorgula!

3 ders sınav sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere, ülke genelinde 27 Temmuz tarihinde Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2019 yılı mezuniyet üç ders sınavı gerçekleştiriliyor. Sınavda ter döken binlerce aday, 3 dersten başarılı olabilmek umudu ile ' ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorunun yanıtını arıyor. Peki, 2019 ATA AÖF 3 ders sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya yönelik merak edilen bilgiler...

Giriş Tarihi: 27.7.2019 13:04 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 13:19
ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ATA AÖF sonuçları sorgula!

3 ders sınav sonuçları için heyecan dorukta. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi mezunu olabilmek için sınava katılım gösteren binlerce birey arama motorları üzerinden ' ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları sorgulama işlemleri üniversitenin Giriş Merkez resmi sitesi üzerinden yapılacak. Konuyla ilgili tarih bilgisi merak edildi. İşte Açık Öğretim Fakültesi'nin açıkladığı bilgiler eşliğinde ATA AÖF sonuçları hakkında detaylar…

ATA AÖF 3 DERS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF tarafından yayınlanan Akademik Takvim'e göre ATA AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde saat 09:30'da yapıldı.

ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları hakkında detaylar haberimizde;

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ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ATA AÖF sonuçları sorgula!
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