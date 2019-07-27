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sınavı ne zaman yapılacak? 2019 !

Eğitimlerin açık öğretim ve uzaktan eğitim aracılığı ile devam eden öğrenciler sınavlarına hazırlanıyor. Çalışmalarına hız kazandıran adaylar AUZEF sınav takvimini merak ediyor. Türkiye genelinde yapılan sınavlar hafta sonu gerçekleşmektedir. Sınava girmeden önce 2019 yılı AUZEF giriş belgelerine AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Peki ?

Giriş Tarihi: 27.7.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 10:11
AUZEF sınavı ne zaman yapılacak? 2019 İÜ AUZEF sınav takvimi!

AUZEF sınavlarına kısa süre kala adaylar sınav takvimini öğrenmek istiyor. AUZEF öğrencileri, İstanbul Üniversitesinde örgün öğretimde okuyan öğrencilerin yararlandığı bütün imkânlardan faydalanabilmektedir. Bu bağlamda '' İstanbul AUZEF sınavı ne zaman?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte merak edilenler…

AUZEF SINAVI NE ZAMAN? İŞTE SINAV TAKVİMİ

2019 Yılı İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Telafi Sınavı 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2019 Yılı İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Telafi Sınavı giriş belgelerine AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

Mezuniyete Üç Ders Sınavı ise 7 Eylül 2019 tarihinde yapılacaktır.

AUZEF nedir?

AUZEF öğrencileri, İstanbul Üniversitesinde örgün öğretimde okuyan öğrencilerin yararlandığı bütün imkânlardan faydalanabilmektedir.

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır

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