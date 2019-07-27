Cumhurbaşkanlığı’ndan meslek tercih rehberi

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığıİnsan Kaynakları Ofisi, üniversite tercihi yapacaklara, öğrencilere ve mezunlara yönelik bir meslek rehberi hazırladı. Ulusal düzeyde yapılan Üni-Veri (Yükseköğrenim İstihdam Endeksi) çalışmasıyla mesleklerin iş bulma süreleri, istihdam oranları, ortalama ücretleri ortaya çıktı. Araştırmaya göre istihdam oranı en yüksek bölümler pilotluk ve fizyoterapi oldu. İş bulma sırasına göre en iyi bölüm ise 4 ay 2 günlük iş bulma süresiyle tekstil mühendisliği, 5 ay 8 gün ile iç mimarlık, 5 ay 10 gün ile mimarlık oldu. Ücret açısından yapılan incelemeye göre, ilk sırada tıp, pilotaj ve uçak mühendisliği bölümleri yer aldı. Ayrıca, bölümler bazında kamuda işe yerleşme oranı da incelendi. Bu kritere göre ilk üç sırayı tıp, sağlık hizmetleri ve diş hekimliği aldı. Çalışmanın genelinde istihdam açısından en avantajlı bölümlerin sağlık, mühendislik ve pilotluk olduğu görüldü. YÖK mezun verisi ve SGK istihdam verilerini analiz ederek Yükseköğrenim İstihdam Endeksi hazırladı. Üni-Veri adı verilen endekste, üniversite bölümleri, ücret, iş bulma süresi, istihdam oranı, kamuda işe yerleşme oranına göre incelendi. Çalışmada, istihdam oranına göre en iyi bölümler pilotaj, eczacılık ve fizyoterapi oldu. İş bulma süresinin en zor olduğu bölümler hukuk, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, maliye, öğretmenlik, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı bölümleri. Ücrete göre yapılan değerlendirmede, ilk sırayı tıp çalışanları, İkinci sırayı pilotlar, üçüncü sırayı ise uçak mühendisleri alıyor. Ayrıntılar https://univeri.cbiko.gov. tr/ adresinden incelenebilir...