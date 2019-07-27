KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nereden alınır? KPSS ÖABT soruları nasıl olacak?

28 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT sınavı için geri sayım başladı. İki oturum şeklinde yapılacak olan sınavın ilk oturumu saat 10:15'te başlayacak. İkinci oturumu ise öğleden sonra saat 14:45'te yapılacak. ÖSYM sınav öncesi adaylara kimlik ve saat hatırlatmasında da bulundu. Buna göre; KPSS ÖABT sınav soruları nasıl olacak? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS ÖABT sınava giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlandı. Sınava giriş belgesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden T.C kimlik no ve şifre ile edinilebiliyor.

KPSS ÖABT SORULARI NASIL OLACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve Devlet Personel Başkanlığı (DPB) arasında imzalanan protokol uyarınca Merkezimiz tarafından 2019 yılında Türkçe Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Matematik (Lise) Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Yabancı Dil (İngilizce) Öğretmenliği, Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacaktır.

2019 ÖABT'de tüm alanlarda soru sayısının 50'den 75'e çıkarılması nedeniyle konu dağılımları, ilgili alanlardaki akademisyenlerden oluşturulan komisyonlar tarafından yeniden düzenlenmiştir.

İlk defa 2019 yılında uygulanacak olan İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında sınava girecek adayları bilgilendirmek amacıyla testlerde yer alacak sorulara ilişkin örnek sorular hazırlanmıştır.

Yukarıda listelenen toplam 18 alanda 2019 yılında uygulanacak olan testlerin konu dağılımlarına ve eklenen yeni iki alana ait örnek sorulara aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.

İMAM-HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖRNEK SORULAR İÇİN TIKLAYIN

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖRNEK SORULAR İÇİN TIKLAYIN

ADAYLARIN SINAV GÜNÜ YANLARINDA BULUNDURMAK ZORUNDA OLDUĞU BELGELER

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

a) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

b) Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.)