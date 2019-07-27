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tercihleri ne zaman? 2019 ile sözleşmeli öğretmenlik tercihi ?

() 2019 takviminde yer alan tercih dönemi yaklaşıyor. On binlerce aday sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözlerini tercihlere çevirdi. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. Tercih başvurularına kısa süre kala vatandaşlar ‘’ Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, öğretmen tercihler nereden ve nasıl yapılacak?

Giriş Tarihi: 27.7.2019 13:09 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 13:09
Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 2019 MEB ile sözleşmeli öğretmenlik tercihi nasıl yapılır?

2019 sözleşmeli öğretmen olmak isteyen adaylara müjdeli haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 4 Temmuz'da sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklamıştı. Sonuçların ardından sözleşmeli öğretmen tercihleri başlıyor. Peki sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? Tercihler nasıl yapılacak? İşte detaylar…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruda sözleşmeli öğretmenler 30 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirebilecekler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

Tercih takvimi ileri bir tarihte açıklanacak.

Atama sonuçları, MEB'in https://personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN NE İŞ YAPAR?

Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerin yaptığı gibi;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar,

Kadrolu öğretmenler hangi yetkilere sahipse, sözleşmeli öğretmenler de aynı yetkilere sahiptirler.

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