YKS tercih robotu ile üniversite tercihleri nasıl, nereden yapılır? ÖSYM ile 2019 YKS tercihleri ne zaman sona erecek?

Haziran ayının ortalarında gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları, geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların belli olmasının ardından ise, en zor süreç olarak değerlendirilen YKS üniversite tercihleri başladı. 23 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından başladığı duyurulan YKS tercih işlemleri bir süre daha devam edecek. Öte yandan, hayallerindeki okullarda okumak isteyen öğrencilerin işini kolaylaştıracak.YÖK Atlas programı da erişime açıldı. Bilindiği gibi, Yükseköğretim Programı Atlası ile taban puanlarından başarı sıralamasına kadar birçok bilgiye ulaşılabiliyor.

2019 ÜNİVERSİTE YKS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR VE SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından YKS tercihlerinin nasıl ve nereden yapılacağına dair bilgi edinebilir, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağına fikir sahibi olabilirsiniz.