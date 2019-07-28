Başarılı öğrenciye 7 bin 800 TL harçlık

BUGÜN NELER OLDU

Üniversite tercihleri için yarın son gün. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem devlet hem de vakıf üniversiteleri kendilerini tercih edecek başarılı öğrencilere cazip vaatler sunuyor. Tercih yaparken üniversitelerin bu olanaklarını da göz önünde bulundurulmasında yarar var. Zira üniversite sınavlarında yüksek başarı sıralamaları elde eden adaylara asgari ücretin 3 katından fazla nakdi yardım yapılıyor. İlk 500'e giren öğrencilere aylık 7 bin 800 TL'ye varan cep harçlığı ve mezuniyet sonrası iş garantisi veriliyor. Üniversitelerin sunduğu burs imkânları nakdi yardımlarla da sınırlı değil. Dizüstü bilgisayarlar, bedava uçak biletleri ve yurtdışı eğitim olanakları da üniversitelerin sunduğu vaatler arasında. İşte üniversitelerin ilk bine giren öğrencilere verdiği burslar:Burslu kontenjandan yerleştirilip SAY, EA veya SÖZ puan türünde ilk 10 bin ile DİL puan türünde ilk 250'ye girmiş olanlara ücretsiz yurt seçeneğinin yanı sıra bin 80 TL, yurtta kalmak istemeyenlere bin 440 TL ödeniyor.Yerleşilen bölümün YKS Puan türünde ilk 100'e giren öğrencilere yılda 9 ay süreyle bin TL ya da İngilizce hazırlık okulunu Washington D.C veya Toronto kampuslarında okuma imkânı sağlanıyor.YKS başarı sıralaması koşulu olmaksızın ilk 3 tercihine İstanbul Ticaret'i yazanlara 9 ay boyunca 400 TL ödeniyor.İlk bine girip tıp fakültesine yerleşenlere en 4 bin TL, ilk bin ile 2 bin 500 başarı sıralamasında olanlara 2 bin 500 TL ödeniyor. Diğer fakültelerde ise bin 500 TL ile 750 TL arasında cep harçlığı veriliyor.Türkiye genelinde üniversite sınavında ilk 100'e girenlere aylık 5 bin TL, 101-500 sırada olanlara 3 bin TL, 501-1000 aralığındaki öğrencilere ise 2 bin TL ödeniyor.Burs miktarı konusunda KGTÜ bu yıl yine birinci sırada. Üniversite sınavında ilk 500'e giren öğrenciye aylık 6 bin TL veriliyor. Aday ilk 3 tercihe KGTÜ'nün bölümlerinden birini yazıp yerleşirse bu miktar 7 bin 800 TL'yi buluyor. Tam burslu okumaya hak kazanan adaylara iş garantisi veriliyor.İlk 100'e giren öğrenciye 7 ay boyunca 5 bin TL burs veriliyor. 101-250 arasında yer alan öğrenciye 4 bin TL, 251-500 arasında yer alan öğrenciye 3 bin TL, 501-750 arasındaki öğrenciye 2 bin TL burs ile ücretsiz yurt ve yemek veriliyor.Tam burs kontenjanından yerleşen ilk 1000'deki öğrencilere aylık 750 TL cep harçlığı ödeniyor. Ayrıca ücretsiz yurt imkânı sağlanıyor.SAY puan türünde ilk 20, EA'da ilk 15, SÖZ'de ilk 10 ve DİL'de ilk 3 sıralamasında olan öğrencilere aylık 400 TL cep harçlığının yanı sıra ücretsiz yurt, aylık 100 TL yemek bursu ve yıllık 400 TL kitap parası yardımı yapılıyor.SAY puan türünde ilk 50'ye girenlere ayda 2 bin 500 TL, 51-100 arasına 2 bin TL cep harçlığının yanı sıra dizüstü bilgisayar veya tablet bilgisayar, İTÜ ARI-TEKNOKENT' te şirket açma önceliği ve Gölet veya Gümüşsuyu yurtlarında ücretsiz konaklama olanağı sunuluyor.