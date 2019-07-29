AÖF üç ders sınav soruları yayımlandı! AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce öğrencinin katılımı sonucu 27 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen AÖF üç ders sınavı için heyecan halen sürüyor. Sınava katılan adaylar "AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" ya da "AÖF üç ders sınav soruları yayınlandı mı?" şeklinde araştırmalar yapmaya başladı. Mezun olmak üzere olan adayların son kalan derslerini vermeleri için katıldıkları AÖF sınav soruları erişime açıldı.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI

AÖF üç ders sınav sonuçları ve sınav soruları ile ilgili tüm detayları haberimizin devamından öğrenebilirsiniz..