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üç ders sınav soruları yayımlandı! ?

27 Temmuz Cumartesi günü yapılan sınavına giren binlerce aday sınav sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyor. Fakültesi üç ders sınav soruları ise oldukça fazla araştırılıyordu. Hem sınav sonuçlarını hem de soruları merak edenler için . Peki ?

Giriş Tarihi: 29.7.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 10:55
AÖF üç ders sınav soruları yayımlandı! AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce öğrencinin katılımı sonucu 27 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen üç ders sınavı için heyecan halen sürüyor. Sınava katılan adaylar "?" ya da " mı?" şeklinde araştırmalar yapmaya başladı. Mezun olmak üzere olan adayların son kalan derslerini vermeleri için katıldıkları AÖF sınav soruları erişime açıldı.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI

AÖF üç ders sınav sonuçları ve sınav soruları ile ilgili tüm detayları haberimizin devamından öğrenebilirsiniz..

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AÖF üç ders sınav soruları yayımlandı! AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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