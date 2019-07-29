AUZEF sınav giriş belgesi yayında! 2019 İstanbul AÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?

İstanbul AÜ sınav giriş belgesi kurumun resmi sitesinde yayınlandı. Binlerce adayın heyecanla beklediği 2019 Yılı İstanbul Üniversitesi Açıktan ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Telafi Sınavı ise 3- 4 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adaylar sınava girmeden önce giriş belgelerine erişmek istiyor. Bunun akabinde '' İstanbul AÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte tüm merak edilenleri…

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

İstanbul Üniversitesi AUZEF giriş belgesi kurumun resmi sitesinde yer aldı. Sınava girecek adaylar heyecanla sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladı. Belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2019 Yılı İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Telafi Sınavı 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunuyor. AUZEF öğrencileri, İstanbul Üniversitesinde örgün öğretimde okuyan öğrencilerin yararlandığı bütün imkânlardan faydalanabiliyor.