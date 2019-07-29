KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖSYM ile KPSS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın son oturumu da 28 Temmuz 2019 Pazar günü gerçekleştirildi. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz'da yapıldı. A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları ise 21-21 Temmuz'da yapıldı. A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 28 Temmuz'da iki oturumda gerçekleşti. Bütün aşamaların tamamlandığı KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM TARİHİ DUYURDU!

KPSS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili ÖSYM'den beklenen haber geldi. Haberimizin devamından KPSS sınav sonuçları tarihi ile sınav sorgulama detaylarını öğrenebilirsiniz..