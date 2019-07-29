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sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ile KPSS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

tarafından gerçekleştirilen son oturumu 28 Temmuz 2019 Pazar günü iki oturum şeklinde gerçekleştirildi. A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz'da, A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları ise 21-21 Temmuz'da yapılmıştı. Yoğun katılımın görüldüğü Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları için ise adaylar merakla bekliyor. Gözlerini ÖSYM'ye çeviren adaylar arama motorlarına "?" şeklinde aramalar yapmaya başladı. ÖSYM'den ise merakla beklenen açıklama geldi. Buna göre; Kamu Personeli Seçme Sınavı ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 29.7.2019 13:56
KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖSYM ile KPSS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

'nın son oturumu da 28 Temmuz 2019 Pazar günü gerçekleştirildi. A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz'da yapıldı. A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları ise 21-21 Temmuz'da yapıldı. A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 28 Temmuz'da iki oturumda gerçekleşti. Bütün aşamaların tamamlandığı ? KPSS sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM TARİHİ DUYURDU!

KPSS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili 'den beklenen haber geldi. Haberimizin devamından KPSS sınav sonuçları tarihi ile sınav sorgulama detaylarını öğrenebilirsiniz..

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KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖSYM ile KPSS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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