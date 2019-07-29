MEB Türkiye'nin en yeteneklilerini keşfetti! 800 bin öğrenciye yetenek taraması...

Grup taraması sonucu baraj puanın üzerinde puan alan öğrencileri zihinsel, görsel ve müzik yeteneği alanında tekrar taramaya alan bakanlık, genel zihinsel yetenek alanından 78 bin 707, görsel sanatlar yetenek alanından 40 bin 539, müzik yetenek alanından 15 bin 455 olmak üzere toplam 134 bin 701 öğrencinin değerlendirilmesini tamamladı. Yapılan araştırma Türkiye tarihinin en kapsamlı araştırması oldu.

800 BİN ÖĞRENCİ TARANDI

Çalışmalara 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerle başlayan bakanlık, bu kapsamda 03-14 Aralık 2018 tarihlerinde e-okul sistemi üzerinden sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmesiyle bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim sürecini başlattı. Bu süreçte yaklaşık 800 bin öğrenci aday gösterilmiş ve bu öğrenciler 19 Ocak -14 Nisan 2019 tarihleri arasında hafta sonları tablet bilgisayar ile grup tarama uygulamasına alınmıştı.

SONUÇLAR 21 AĞUSTOS'TA

Bakanlık, baraj puanın üzerinde puan alan öğrencileri aday gösterildikleri yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye aldı. Bireysel değerlendirmede, 1. sınıflar için Wechsler Nonverbal Yetenek (WNV) testi, 2 ve 3. sınıflar için Türkiye'nin ilk yerli zekâ ölçeği olan ASIS kullanılırken, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencileri değerlendirmek üzere illerde komisyonlar oluşturuldu. Komisyonlarda, akademisyenler, güzel sanatlar lisesi öğretmenleri ve bilim ve sanat merkezleri öğretmenlerinden oluşturulan uzmanlar görev aldı. Bakanlık değerlendirme sonuçlarını 21 Ağustos'ta açıklayacak.

HEDEF TÜM ÜLKE

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Derdimizin adı 'Çocuğun yeteneğini keşfetmek'idi.Çocuklarımızın yetenek haritalarını çıkartabilmek için Türkiye'nin ilk yerli zeka ölçeği ASİS'i geliştirdik ve 800 bin öğrencimizle ülkemizin en kapsamlı yetenek taramasını gerçekleştirdik.Hedef tüm ülke" dedi.

Söz konusu test MEB ile Anadolu Üniversitesi arasında yapıldı. Testin 7 alt test, 276 madde, 4-12 yaş aralığında bin 202 çocuk ile pilot uygulaması yapıldı. 276 madde, 26 bölgede köy- kent, 4 bin 641 çocuk, 64 testör ile standardizasyon çalışması yapıldı.Bin 500'ün üzerinde çocuk ile geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak toplamda 14 araştırmacı, 5 içerik uzmanı, 64 testör, 26 bölge, 190 okul, 6 bin 400'den fazla çocuk ve 2 yıl süren bir çalışma ile ASIS tamamlandı.