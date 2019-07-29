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Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2019-2020 belli oldu!

tarafından yapılan tercih işlemleri bugün itibariyle sona erecek. Tercihlerini gerçekleştiren adayların merak ettiği konuların arasında ise ‘Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak’ sorusu yer alıyor. Milyonlarca öğrencinin merak ettiği 2019-2020 belli oldu.

Giriş Tarihi: 29.7.2019 11:17
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2019-2020 Üniversite kayıt tarihleri belli oldu!

YKS tercih işlemlerinin bugün son olmasından dolayı araştırılan konular arasında 'Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak' sorusu da yer alıyor. 23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öte yandan öğrenciler tercih işlemlerinin yanında kayıt için gerekli evrakları da merak ediyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak bütün detayları sizler için hazırladık…

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

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