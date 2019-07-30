AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Anadolu AÖF sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 3 ders sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yayınlanan akademik takvime göre 3 ders sınavı 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'te yapıldı. Sınavın ardından soru ve cevaplar yayınlandı. Bu haberin ardından AÖF 3 ders sınav sonuçları araştırılmaya başlandı. Sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. İşte ayrıntılar!

AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) 3 ders sınav sonuçları açıklanma tarihine ilişkin henüz net bir bilgi yok. Güncel bilgi gelince haberimize eklenecektir.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavları 14 - 15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

İşte AÖF'ten yapılan son açıklama...

Değerli öğrencilerimiz Yaz Okulu Sınavlarının tüm il ve ilçe sınav merkezlerinde yapılması planlanmaktadır.

Yaz Okulu Sınav Merkezi değişikliğinizi aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümünden bilgi güncelleme, sınav merkezi kısmından son değişiklik tarihi olan 30 Temmuz 2019 günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.

Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler Yaz Okulu Sınavı sınav merkezlerini etkilemeyecektir.

21 Temmuz 2019 tarihine kadar olan Yaz Okulu Sınav Merkezi değişikliği tarihi 30 Temmuz 2019 günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.