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sonuçları açıklandı mı? İşte 2019 açıklanma tarihi!

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri’nde özel yetenekli öğrencilerin bireysel değerlendirmesinin ardından sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından yapılan sınavlarda özel yetenekli çocuklar yeteneklerine göre eğitim görme hakkı kazanacak. Sınava giren öğrenciler gözünü ve kulağını MEB'den gelecek haberine çevirdi. Bugünlerde eğitim alanında en çok araştırılan konuların başında yer alan tercihleri ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Peki, 2019 MEB sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 30.7.2019 23:59 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 00:01
Bilsem sonuçları açıklandı mı? İşte 2019 BİLSEM mülakat sonuçları açıklanma tarihi!

mülakat sonuçları 19 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyordu. sınav sonuçları, Bakanlığın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre süresinin uzatıldığı duyurulmuştu. Değerlendirmeden geçen öğrencileri mülakat sonuçları heyecanı sardı. ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arayan öğrenciler ve veliler, Google üzerinden sorgulamalarını yapıyor. , 2019 BİLSEM sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden ilan edecek. İşte tarihi hakkında merak edilenler…

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sonuçlarının açıklanma tarihi konusunda MEB'in resmi açıklaması geldi. Konu ile ilgili resmi açıklamaları sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz. İşte detaylar…

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Bilsem sonuçları açıklandı mı? İşte 2019 BİLSEM mülakat sonuçları açıklanma tarihi!
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