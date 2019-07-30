KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2019 KYK yurt ve burs başvuruları nasıl yapılır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sunulan burs ve yurt hizmetlerine öğrenciler tarafında yoğun ilgi gösteriliyor. YKS sonuçlarının açıklanması ve öğrencilerin üniversite tercihlerini yapmasının ardından KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor ve başvurular nasıl yapılır? sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor ve başvurular nasıl yapılır? İşte detaylar...

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve yurt başvurularına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;